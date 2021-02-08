【速報】道内新規感染は５０人 渡島で１人
道によると、渡島管内の新規感染者は性別・年代とも非公表。振興局別では石狩８人、胆振、釧路が各２人、上川が１人。
また、旭川市では新規感染は確認されなかった。
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