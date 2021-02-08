【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は８日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。渡島管内１人を含む道検査分１４人と札幌市３２人、函館市と小樽市が各２人で、道内全体では５０人の感染が分かった。

道によると、渡島管内の新規感染者は性別・年代とも非公表。振興局別では石狩８人、胆振、釧路が各２人、上川が１人。

また、旭川市では新規感染は確認されなかった。