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７日の「北方領土の日」に合わせて、写真パネル・ポスター展（千島歯舞諸...
【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
道は５日、今冬（昨年１１月１日～今年１月３１日）の道内での雪による人...
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ハンドボールの北海道中学生選手権大会と道産子大会（北海道ハンドボール...
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新型コロナウイルスの国内での感染者は、毎日の数字だけをみると徐々に減...
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函館工業高校建築科の卒業作品展がの函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア...
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函館演劇鑑賞会は６日、第４５回総会を市民会館大会議室で開いた。昨年は...