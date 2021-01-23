【札幌、小樽、旭川】札幌市は２３日、４０代女性の再陽性を含む同市内で新たに６１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、小樽市では新たに１０人、旭川市では９人の陽性を確認。札幌で７０代女性、小樽の７０代男性１人が亡くなった。

道内の感染者は道検査分と函館市分を含め、計１万６５７８人（実人数１万６５３５人）、死者は４人増えて５６５人となった。