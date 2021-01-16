【札幌】道は１６日、道検査分で渡島管内の９人を含む６１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、１５日までに３人が亡くなった。

渡島以外の居住地別では十勝管内が１８人で最多。石狩管内９人、胆振管内７人、留萌、釧路管内各４人、後志、オホーツク管内各３人、空知管内２人、日高、上川管内各１人。