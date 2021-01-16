【速報】渡島９人含む道内は６１人、３人死亡
渡島以外の居住地別では十勝管内が１８人で最多。石狩管内９人、胆振管内７人、留萌、釧路管内各４人、後志、オホーツク管内各３人、空知管内２人、日高、上川管内各１人。
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