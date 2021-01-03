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年末年始の１２月３１日から２日にかけて、市立函館保健所や道は函館市内...
函館市谷地頭町の函館八幡宮（川見順春宮司）で２日、境内に続く１３４段...
シエスタハコダテ（函館市本町）で２日、函館のトラベリングバンド「ひの...
津軽海峡フェリーは２日、海上荒天のため、大間発函館行きの１便を欠航し...
【小樽、旭川】小樽市は２日、新たに５人の新型コロナウイルスへの感染を...
【札幌】道は２日、渡島管内の２人を含む新たに２０人が新型コロナウイル...
函館中央署は２日、函館市富岡町２の会社員の男（４２）を暴行の疑いで逮...
新年を迎えた１日、函館市内の神社には初詣客が訪れた。今年は多くの神社...
悪天候の影響で１日、道南は航空機やフェリーの欠航が相次いだ。 日本...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
「はこだてギャラリー」（落合良治社長）による「新春掛軸・絵画市」が２...
ビーズアクセサリーやレース雑貨を手作り販売する「アンロゼア」（作田清...
５日に東京で開かれる春の高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手...
新型コロナウイルスの影響下での初めての正月を迎え、函館市内の大型小売...
★歳の市にぎわう（２７日） 函館市松風町のはこだてグリーンプラザ沿い...
今年は丑（うし）年。記者も３度目の年男だ。前回の２００９年に入社した...
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○…函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は広報誌「ステップ...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」は４、５の両日、新春初売りイベント...