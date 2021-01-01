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悪天候の影響で１日、道南は航空機やフェリーの欠航が相次いだ。 日本...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１日、新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
道南いさりび鉄道は１日午前７時半ごろ、函館駅構内で列車の進路を切り替...
元日の１日、今年の年賀状の配達が全国一斉に始まった。函館市内でも雪が...
大みそかの１２月３１日深夜から新年にかけて、函館市内の寺院では、一年...
新型コロナウイルスの終息を願う「コロナ退散祈願・はこだて冬花火」が３...
日本航空（ＪＡＬ）は３１日、降雪の影響で函館―羽田間で２往復４便、函...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３１日、新たな新型コロナウイルス...
大みそかの１２月３１日、函館市内の飲食店では、新年を新しい気持ちで迎...
新年を迎えた１日、函館市内の神社には初詣客が訪れた。今年は多くの神社...
悪天候の影響で１日、道南は航空機やフェリーの欠航が相次いだ。 日本...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】佐藤内科小...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１日、新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
道南いさりび鉄道は１日午前７時半ごろ、函館駅構内で列車の進路を切り替...
元日の１日、今年の年賀状の配達が全国一斉に始まった。函館市内でも雪が...
函館開発建設部が建設する函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）は、今...
〇…渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階...
２０２１年が幕を開けた。十二支では丑（うし）年に当たる。牛は古くから...