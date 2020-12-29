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市立函館保健所は２９日、６０代女性（職業非公表）、１０代女性（学生）...
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した「第７３回函館市成人祭」...
【東京】国土交通省は３０日から来年１月１日ごろにかけて北日本から西日...
【江差】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた奥尻島の住民を元気づけ...
【札幌、小樽】道と札幌市などは２８日、新たな新型コロナウイルス感染を...
市立函館保健所は２８日、函館市内居住の５０～８０代の男女５人が新型コ...
函館市は２７日、５０代の男性（職業非公表）、６０代の無職女性の合わせ...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で開かれている特別...
札幌管区気象台によると、道内の向こう３カ月（１～３月）の天候の見通し...
五稜郭タワー（中野恒社長）は２５日、「冬期交通安全祈願祭」を同タワー...
【乙部】乙部小学校（谷口光伸校長）はこのほど、同校で外部講師を招いた...
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【奥尻】ヤマト運輸函館主管支店は２３日、奥尻町に不織布マスク１万６０...
【上ノ国】町と上ノ国開発（丸山和之社長）はこのほど、町の魅力ある資源...
１９９７年１月１日に創刊した本紙は、間もなく創刊２５年目を迎える。新...
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国の観光振興策「Ｇｏ Ｔｏトラ...
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した「第７３回函館市成人祭」...
道教育大函館校でこのほど、千島歯舞居住者連盟函館支部の坂上範夫支部長...
○…森町は友好町の静岡県森町から、遠州森の茶のティーバッグ５種類（煎...
函館市内の菓子店では、タイやエビ、松竹梅などの縁起物を形取った正月用...