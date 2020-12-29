函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 年末年始
    サポート休止のお知らせ
  • 特集
    記者回顧
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    社会

    社会 記事一覧へ

    最新記事

    口取りづくりピーク　市内の菓子店

    [ 食品・飲食 ]

    　函館市内の菓子店では、タイやエビ、松竹梅などの縁起物を形取った正月用...

    口取りづくりピーク　市内の菓子店
    最新記事一覧へ
    休日当番医
    渡島・檜山管内
    休日当番医１２月２９日
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    乙部小学校で不審者対応やネットトラブル防止講話

    乙部小学校で不審者対応やネットトラブル防止講話

    函館で３人感染　クラスターとの関連なし

    函館で３人感染　クラスターとの関連なし

    ヤマト運輸函館主管支店、奥尻町にマスクなど寄贈

    ヤマト運輸函館主管支店、奥尻町にマスクなど寄贈

    上ノ国町と上ノ国開発が連携協力協定　ワイン製造など展開

    上ノ国町と上ノ国開発が連携協力協定　ワイン製造など展開

    「Ｇｏ　Ｔｏ」一時停止で函館朝市など歳末イベント一部終了

    「Ｇｏ　Ｔｏ」一時停止で函館朝市など歳末イベント一部終了

    新成人を祝うメッセージボード　市役所本庁舎に登場

    新成人を祝うメッセージボード　市役所本庁舎に登場

    道教育大で北方領土を学ぶ講座　坂上支部長も講演

    道教育大で北方領土を学ぶ講座　坂上支部長も講演

    口取りづくりピーク　市内の菓子店

    口取りづくりピーク　市内の菓子店

    フォーポイントで正月料理楽しめるブッフェ　３０日から

    フォーポイントで正月料理楽しめるブッフェ　３０日から

    ニュースファイル２０２０／事件・事故この１年

    ニュースファイル２０２０／事件・事故この１年

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    12月29日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    12月29日のイベント情報

    2020年12月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク