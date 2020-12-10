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函館市がまとめた０～１８歳の子どものさまざまな悩みに応じる「子どもな...
市立函館保健所は９日、市内在住の６０～８０代の男女７人（無職）が新型...
渡島・桧山管内の公共サービス職員が加盟する自治労道南地方本部（角田晃...
函館税関の「年末特別警戒」が９日から始まり、函館港港町埠頭コンテナヤ...
道は９日、渡島管内で７人、桧山管内で２人の新たな新型コロナウイルス感...
【旭川】旭川市は９日、新たに同市内で２６人の新型コロナウイルス感染者...
【札幌、小樽】道は９日、新型コロナウイルス感染者２人が死亡し、新たに...
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【北斗】９日午前１０時５分ごろ、北斗市七重浜２の道南いさりび鉄道七重...
函館市衛生試験所に８日、新型のＰＣＲ検査機器１台が納入された。新たに...
江差追分会函館声徳会支部の内村徳蔵支部長（７２）と妻の悦子さん（同）...
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函館看護専門学校（野又淳司校長）は９日、第３２回生決意式を同校で開き...
経済的困窮世帯の家賃を補助する「住居確保給付金」の函館市内の支給決定...
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出村ゆかり氏（市政クラブ） 今年度のがん検診の受診状況は。 大泉潤...
【江差】第４回町議会定例会が９日開会した。会期を９日のみとし、昨年度...
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【北斗】第４回市議会定例会は９日も一般質問を継続。市は希望通りの保育...
【七飯】第４回七飯町議会定例会は９日、本会議を続行。町峠下の道の駅「...