【札幌、小樽】道は９日、新型コロナウイルス感染者２人が死亡し、新たに道検査分として、渡島管内の７人、桧山管内の２人を含む計６７人が感染したと発表した。札幌市では７人が死亡し、新たに９０人が感染、小樽市では２人が感染した。

渡島の１人は６０代女性と性別非公表の３０代、残る５人は年代、性別非公表。桧山は５０代男性と年代非公表の女性。このほか、石狩管内１９人、胆振管内１８人、十勝管内１０人、宗谷管内６人、空知管内３人、上川管内２人。

道内の累計感染者は延べ１万５６４人（実人数１万５３５人）、死者は計２９０人となった。

