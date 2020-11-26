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道は２５日、後志管内倶知安町で回収した死んだマガモ１羽について、遺伝...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２５日の定例記者会見で、浜分こども園に...
青函フェリーは２５日、乗組員が新型コロナウイルスに感染し、運休してい...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市教委は２５日、来年１月１１...
日本航空（ＪＡＬ）は２５日、使用機材の整備のため、函館―丘珠間の２往...
【奥尻】町内の５０代男性の新型コロナウイルス感染が２４日に判明したこ...
【旭川、小樽】旭川市は２５日、新型コロナウイルスに感染していた１人が...
【札幌】道と札幌市は２５日、新型コロナウイルス感染確認者の人数を発表...
市立函館保健所は２５日、市内居住の３人が新型コロナウイルスに感染した...
食料品卸売の小笠原商事（函館市西桔梗町、舟橋浩幸社長）は２５日付で事...
【木古内】函館開発建設部の工事の受注業者でつくる「第３工務課安全連絡...
飲食店経営のタクエイ（北斗市追分３、澤田和子代表）は１２月１日、函館...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
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〇…朝日生命道南支社は、日本画家の故平山郁夫氏の絵画作...
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遺愛女子中学高校（福島基輝校長）と函館白百合学園中学高校（高橋眞理子...
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バドミントンの第３７回道南中学生新人大会（函館地区バドミントン協会主...