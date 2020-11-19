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【札幌】札幌市は１９日、同市内で新たに１９７人が新型コロナウイルスに...
青函フェリーは１９日、前日に引き続きフェリー「あさかぜ５号」で運航す...
日本航空（ＪＡＬ）は１９日、奥尻空港の悪天候のため函館―奥尻の１往復...
国税庁は１９日、函館税務署に勤務する５０代男性職員１人が新型コロナウ...
市立函館保健所は１９日、市内居住の２０代～６０代の男女１４人が新型コ...
函館地方気象台によると、前線上の低気圧が発達しながら北海道付近を通過...
【札幌】道は１９日、道検査分として、新たに４３人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１９日、市内居住の２０代～６０代の男女１４人が新型コ...
国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の効果もあり観光客の入り込...
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、道南の一部の店舗に対する「従業...
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【森】町は、来年４月１日採用予定の建築技術者職員１人を随時募集してい...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で２２日、第４日曜...
◇鹿部町（２０日）▽乳幼児健診（総合体育館保健室／後１時） ◇長万部...
◇北斗市（２０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
遺愛女子高校普通科特別進学コースの２年生では、英語の文法などを学ぶ「...
函館大妻高校（池田延己校長）の家政科は１４日、「第８回学習報告会」を...