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【札幌、旭川、小樽】札幌市は１４日、新たに１２４人の新型コロナウイル...
【札幌】道は１４日、道検査分として、新たに渡島管内の２人を含む計９９...
【森】１４日午前７時５０分ごろ、ＪＲ函館線森駅構内で、列車の進路を変...
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海上保安庁函館航空基地の新任機動救難士、宝蔵聖也さん（２８）＝鹿児島...
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バドミントンの第３７回道南中学生新人大会（函館地区バドミントン協会主...
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