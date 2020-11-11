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道内で新型コロナウイルスが急拡大していることを受け、函館市内の観光施...
日本付近が冬型配置となり強い寒気が流れ込んだ影響で、１０日の渡島・桧...
居酒屋など２６店が入居する「大門横丁」（函館市松風町）は１０日、従業...
【札幌、札幌】札幌市は１０日、１２６人が新たに新型コロナウイルスに感...
【札幌、小樽】道は１０日、道検査分で３２人が新たに新型コロナウイルス...
【福島】福島大神宮（常盤井武典宮司）で６日、年末年始に神棚などに祭る...
市立函館保健所は１０日、市内在住の５０代男性（職業非公表）、３０代男...
新型コロナウイルスの感染が道内で急拡大し、道南でも１１月に入って新規...
輸入車販売を手掛ける北海道ブブ（札幌）は７日、フォルクスワーゲン函館...
【江差】９日午前７時ごろ、江差町桧岱で強風による物置の倒壊や破損など...
道内の新型コロナウイルス感染拡大が止まらない。札幌・道央圏が突出して...
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函館在住の画家外山欽平さん（８３）の「油絵小品展」が１４日まで、ギャ...
○…函館市シルバー人材センターに登録する高齢者の事故予防に役立てても...
国の外食需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」事業のうち、道のプレミアム付...
津軽海峡フェリー（函館市港町３、村上玉樹社長）は、従来の割引サービス...
【北斗】市議会臨時会は１０日、今年度第８弾となる新型コロナウイルス緊...
道は、今年度の道産業貢献賞の受賞者を発表した。全道４３個人、１団体が...
◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇ラストコールパークゴルフ大会（３日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...