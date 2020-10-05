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２０２１年用の年賀はがきが５日、道内で最初に函館市新川町の函館中央郵...
函館地方気象台によると、北海道付近で発達する低気圧や上空に寒気が流れ...
【森】森町では秋の全国交通安全運動（９月２１～３０日）に合わせ、高齢...
【札幌】道と札幌市は５日、新型コロナウイルスの新規感染者を確認したと...
谷地頭町会（伊豆孝則会長）は４日、函館市青少年研修センター（ふるる函...
道南地域平和運動フォーラム（相澤弘司代表）は４日、はこだてグリーンプ...
東山町会（江頭進会長）と同町内を通る新外環状線東山大橋の工事を請け負...
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函館地方気象台によると、低気圧や前線を含む気圧の谷の影響で渡島・桧山...
函館中央署管内で交通安全に尽力した個人や団体、優良運転者に対する今年...
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ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇の会」（中村由紀夫理事長）は５日、２０...
【江差】江差商工会（赤石智恵美会長）が新型コロナウイルス感染予防のた...
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ハートランドフェリーは５日、低気圧による荒天の影響で、江差発奥尻行き...
ハンドボールの第４５回日本リーグ男子、大崎電気対大同特殊鋼が４日夜、...
◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...