この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌】道と札幌市は１６日、道内で新たに１１人が新型コロナウイルスに...
道南いさりび鉄道は１６日、大雨の影響で午前１１時ごろまで同線の運転を...
放課後等デイサービスあすもグループと一般社団法人道南ｅスポーツ協会は...
【松前】町は１５日付で、７日間、正当な理由がなく欠勤したとして、総務...
北海道付近に湿った空気が入り大気の状態が不安定となった影響で、１５日...
渡島保健所は１５日、管内にヘルパンギーナ（急性のウイルス性咽頭炎）の...
道は１５日午後６時３５分、北斗市市渡で土砂災害の危険性があるため、避...
道南いさりび鉄道は１５日、大雨の影響で同線東久根別―茂辺地間で運転を...
【札幌、小樽】札幌市と小樽市は１５日、両市内で新たに８人が新型コロナ...
認知症などで判断能力が不十分な人の権利を守るため、対象者の身上監護や...
ＪＡＬ（日本航空）は１６日、新型コロナウイルスによる旅客需要の減少が...
【福島】福島町議会定例会９月会議が１６日開会した。会期を２４日までの...
北洋銀行（本店・札幌市）は１６日、ドコモ口座に加え新たにペイペイなど...
道南いさりび鉄道は１６日、大雨の影響で、同線の上下線で一時運転を見合...
【北斗】市議会決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０人）は１６...
矢田釣具店・道南釣り情報...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連客が１１日、知内の涌元港から遊漁船...
函館山沖の船イカは好調が続いていて、一人平均２５～３０匹ほど釣れてい...
【札幌】道と札幌市は１６日、道内で新たに１１人が新型コロナウイルスに...