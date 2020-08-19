【福島】町は１２日、国道２２８号三岳から千軒間の福島峠に、ごみの不法...
市立函館、渡島、八雲保健所は１９日、管内に食中毒警報を発令した。最高...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は１８日、７月の熊本豪雨で橋梁...
【札幌】札幌市は１８日、市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染し...
【知内】町郷土資料館は、２００４年に当時の中学生が制作したホームペー...
函館出身のロックバンド「ＧＬＡＹ（グレイ）」が１２日にユーチューブで...
【札幌】札幌市は１７日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
【福島】無人航空機（ドローン）代理店のセキド（東京都渋谷区）が主催す...
市立函館、渡島、八雲、江差の各保健所は１７日、管内に食中毒警報を発令...
【千歳】１７日午前６時１５分ごろ、ＪＲ千歳線千歳駅で人身事故が発生し...
【札幌】札幌市は１９日、市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染し...
【福島】町は１２日、国道２２８号三岳から千軒間の福島峠に、ごみの不法...
【北斗】市教委は、９月１３日から小学生を対象に行う「１日図書館司書体...
【七飯】七飯町社会福祉協議会はこのほど、町文化センターでボランティア...
市立函館、渡島、八雲保健所は１９日、管内に食中毒警報を発令した。最高...
函館市内の寺院で子どもたちが食を通じて学びを深める活動を進める「函館...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）は１８日、ウェブ会議アプリ「Ｚ...
「小さな親切」運動本部（東京）は１８日、毎年地域の清掃活動に取り組ん...
函館工業高校の自然科学部（菊地輝洋部長、部員５人）はこのほど、川原町...
日本海に面した自治体は強風を利用した風力発電に取り組んでいる地域が多...