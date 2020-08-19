【札幌】札幌市は１９日、市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の累計感染者は延べ１６４３人となった。新たに感染が分かったのは、３０代男性２人、２０代男性１人、５０代男性１人、５０代女性１人。