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国内旅行の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」開始後初めての４連休がス...
ホームページ制作などを手掛ける「ビイエフネット」（函館市本通２、番場...
日本航空（ＪＡＬ）は２３日、機材修理のため、函館―丘珠間の１往復２便...
「海の日」の２３日、函館、北斗両市の計１２カ所に船舶間での通信に利用...
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海上保安庁はマリンレジャーが盛んになる夏の時期に合わせ「海の事故ゼロ...
（２２日）＝敬称略 ▽菅野広道...
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