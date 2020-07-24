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【速報】札幌で６人陽性　新型コロナ　道検査分はなし

　札幌市は２４日、市内の２０～４０代の男女６人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。道が行った検査で陽性者は確認しなかった。これで道内での感染者は延べ１３７７人となった。
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