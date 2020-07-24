国内旅行の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」開始後初めての４連休がス...
ホームページ制作などを手掛ける「ビイエフネット」（函館市本通２、番場...
日本航空（ＪＡＬ）は２３日、機材修理のため、函館―丘珠間の１往復２便...
「海の日」の２３日、函館、北斗両市の計１２カ所に船舶間での通信に利用...
【札幌、釧路】札幌市は２３日、市内で新たに３人が新型コロナウイルスに...
【森】夏の交通安全街頭啓発が２０日、道の駅「つど～る・プラザ・さわら...
海上保安庁はマリンレジャーが盛んになる夏の時期に合わせ「海の事故ゼロ...
（２２日）＝敬称略 ▽菅野広道...
渡島総合振興局と桧山振興局は２２日、渡島、桧山の各合同庁舎で今年度の...
道内では札幌市などで展開する学習塾・予備校大手の秀英予備校（静岡市）...
札幌市は２４日、市内の２０～４０代の男女６人が新たに新型コロナウイル...
【森】町教委は町民限定で「森町文化財マップ」と「自然ガイドブック～森...
【北斗】北斗高等支援学校（吉野隆宏校長）の環境・流通サポート科を今春...
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【厚沢部】町は２２日、２７日開会予定の第３回厚沢部町議会臨時会に提出...
市立函館博物館で２３日、市内の小学生と保護者を対象にした「わりばしゴ...
函館と新潟は１８５８（安政５）年の日米修好通商条約によって港を開いた...