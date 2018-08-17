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【速報】函館発の特急５本運休
2018年8月17日
0時54分
函館市
ＪＲ北海道は１７日、大雨の影響で１７日の函館発札幌行き特急スーパー北斗１、３、５、７号と臨時特急北斗９１号を運休すると発表した。
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