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函館新聞社（１日） 執行役員編集局...
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◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
鹿部町（１０月...
函館市は２７日、１０月１日付で南茅部支所長に池田...
北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...
みちのく銀行（１０月１日、関係分） ...
北海道警察（関...
函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
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３１日に投開票を迎える衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、青森県大間...
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映画「スター・ウォーズ」シリーズで日常的な乗り物として登場する「スピ...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１１月２１日午前１０時半から、ビデ...
函館大学（函館市高丘町）で２４日、新型コロナウイルス禍の影響でアルバ...
衆院選道８区（渡島、桧山管内）に立候補した立憲民主党前職の逢坂誠二氏...