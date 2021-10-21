この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館新聞社（１日） 執行役員編集局...
北海道（１日） 渡島総合振興局函館...
◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
鹿部町（１０月...
函館市は２７日、１０月１日付で南茅部支所長に池田...
北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...
みちのく銀行（１０月１日、関係分） ...
北海道警察（関...
函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
函館市末広町に本店を構える老舗レストラン「五島軒」は３０日、定時株主...
「施設の中で利用者の方にどうやったら外食気分を味わってもらえるか、季...
２２日から愛媛県松山市で始まるＪＯＣジュニアオリンピックカップ第５２...
函館市は、市内で行われた職域接種などで１回目に武田／モデルナ社製の新...
函館の講釈師、荒到夢形さんが出演する「第４６回郷土資料館講談会」が２...
◇着任あいさつ 北海道テレビ放送（ＨＴＢ）営業局...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は１８日、市村内の函館育ちラ...
――前回の当選後、重点的に取り組んだことは。 大間原発（青森県大間...
函館公園内の遊園地「こどものくに」（函館市青柳町）は１９日、同園の存...
【札幌】鈴木直道知事は２０日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
函館市は２０日、新型コロナウイルスワクチンの接種日程を追加した。次回...