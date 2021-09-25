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みちのく銀行（１０月１日、関係分） ...
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函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
函館市末広町に本店を構える老舗レストラン「五島軒」は３０日、定時株主...
電通北海道＝関...
◇新任あいさつ 函館税務署長 鈴木久志氏▽同副署...
渡島総合振興局...
木古内町（８月１日） ◇主査級...
◇新任あいさつ 函館財務事務所長 ...
テーオーホールディングス役員人事（８月２６日）...
行政書士澤田淳一事務所は３０日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
函館市内の新型コロナウイルス新規感染者数は、１７～２３日の週は計３５...
旧函館区公会堂で２０日、開堂１１１年を記念した「公会堂開堂記念日コン...
函館水墨画の会（加藤隆久会長）主催の「函館水墨画秀作展」が２３日、函...
道内在住の筆耕、漆工、木工、金工の作家作品を集めた展示会「北海道の職...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）の同名小説を原作とした映...
【北斗】運送業の丸喜運送（市稲里２１８）と、関連会社のＫｏｋｏｒｏエ...
小麦など原料にこだわり、生クリームを使い仕上げた高級食パンを中心に販...
函館市が運営する仕事情報ポータルサイト「函館しごとネット」に、今月か...
北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...