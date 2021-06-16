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ハートランドフェリー（２８日） 取...
函館山ロープウェイ人事 ◇役員（５...
松前町病院事業（６月１日） 病棟看...
◇新任あいさつ（２６日） 函館市議...
ＪＲ北海道（関係分） ◇役員・執行...
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１９８０年代から９０年代前半、プロ野球の西武ライオンズが無類の強さを...
【江差】南部桧山衛生処理組合は、１０月１日採用の一般行政兼技術職員１...
【北斗】第２回市議会定例会は１５日開会し、会期を１８日までの４日間と...
【江差】第２回町議会定例会が１５日開会し、７氏が一般質問を行った。照...
【江差】江差町の照井誉之介町長は１５日の町議会定例会で、６５歳以上の...