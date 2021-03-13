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警察庁＝関係分（１９日） 道警察情...
北海道ガス＝関係分（４月１日）...
◇新任あいさつ 北海道キリンビバレッジ営業本部道...
３月１日付で日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場長...
第一生命（４月１日）＝関係分 【転...
函館市は１９日、市立函館保健所に新型コロナウイル...
函館市（４月１日） ▽総務部人事課・...
道警は３日、道警函館方面本部長に警察大学校交通教...
松前町（３１日） 退職（健康推進課...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２日、市亀田交流プラザで今年度の災...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）で１２日、２回目の新型コロナウイ...
函館市は彼岸の時期に合わせ、冬季通行止めとしている立待岬周辺の市道（...
函館市昭和４の「ナプア・ウェディング」（工藤ゆかり代表）主催のウェデ...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は、プログラミング言語「...
函館市は１２日、市内３６町会が市の街路灯設置補助金を不正に受領してい...
道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１２日、着任あいさつのため函...
函館海上保安部（１５日） 函館海上...
道教育大函館校の学生でつくり、海外からの留学生の生活をサポートしよう...