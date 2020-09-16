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日本政策金融公庫函館支店...
◇新任あいさつ 函館税務署署長 永杉茂巳氏▽同副...
◇日本銀行函館支店＝関係分、２０日付...
◇新任あいさつ 北海道財務局函館財務事務所総務課...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
桧山振興局（７月１０日） 【転入】...
◇新任あいさつ 函館税関総務部長 石田晶久氏...
函館税関＝財務...
松前町病院事業 （７月１日）...
北海道警察（関...
第３回定例函館市議会は１５日、一般質問終了後２件の決議案などを議決し...
放課後等デイサービスあすもグループと一般社団法人道南ｅスポーツ協会は...
出村ゆかり氏（市政クラブ） 新型コロナウイルス感染症を踏まえ、流行期...
【松前】町は１５日付で、７日間、正当な理由がなく欠勤したとして、総務...
函館大妻高校（池田延己校長）で１４日、若者の魚類消費拡大につなげよう...
函館市内の英語好きな高校生でつくる学生団体「ＴｅｅｎｓＬａｂ（ティー...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
安倍晋三氏の後継を決める自民党総裁選で、菅義偉官房長官が新総裁に選ば...
【七飯】函館黒船地域活性化協議会（小林一輝会長）は１０月２、３の両日...
五稜郭タワー（函館市五稜郭町）は、渡島・桧山管内に住む６５歳以上を対...