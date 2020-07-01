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北海道警察（関...
◇転任あいさつ 函館財務事務所総務課長 添田澄江...
北洋銀行＝関係...
◇転任あいさつ ＪＲ北海道常務取締役鉄道事業本部...
函館市町会連合会（市町連、加盟１７５団体）は、任...
ＪＲ北海道＝関...
木古内町（６月...
◇新任あいさつ 商工中金函館支店長 渡辺強氏...
松前町人事（５月１日） ▽水産課長...
七飯町（５月１日）◇部長職...
函館朝市で１日、電子マネープラットフォーム・ポケペイを利用した独自の...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は６月３０日、管内の５月の雇用失業...
サーティファイ情報処理能力認定委員会が主催する「ジュニアプログラミン...
【上ノ国】勝山館跡ガイダンス施設で取り扱っている３種類の史跡上ノ国館...
道内在住者の道内旅行費を道が補助する「どうみん割」の販売予約が６月２...
セイコーマート函館的場店（函館市的場町２１）の藤原美千代店長が特殊詐...
函館市は、毎年多数が受験する職員採用試験（前期）に関し、新型コロナウ...
函館水産高校（亀山喜明校長）はこのほど、同校で「高校ＯＰＥＮプロジェ...
昨年１０月の消費増税に合わせて行われてきた、キャッシュレス決済のポイ...
〇…五稜郭公園のサクラを元気にする「サクラの木へのお礼肥」プロジェク...