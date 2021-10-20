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衆院選が１９日に公示され、道８区でも与野党一騎打ちの舌戦がスタートし...
厚沢部町鶉、飲食店主、藤岡俊吾さん（４７） 政治に望むのは、公正の...
１９日公示された衆院選で、道８区は与野党の一騎打ちとなった。逢坂誠二...
衆院選比例代表道ブロックに立候補した共産党元職の畠山和也氏（５０）が...
衆院選比例道ブロックに立候補した社民党新人の豊巻絹子氏（６６）が１９...
第４９回衆院選は１９日、公示され、道８区（渡島、桧山管内）には届け出...
逢坂氏は午前９時１５分ごろ、函館市松風町のはこだてグリーンプラザで第...
前田氏は午前９時５０分ごろ、函館市鍛治２の選挙事務所前で第一声。自民...
第４９回衆院選は１９日、公示され、道８区（渡島、桧山管内）には届け出...
１９日公示－３１日投開票の衆院選に関わり、９月１日現在の道８区（渡島...
第４９回衆院選（３１日投開票）の期日前投票が２０日、函館市内８カ所な...
【北斗】市は２０日、道道上磯峠下線沿いの市渡マルメロ団地で、マルメロ...
発達した低気圧が北海道の南を通過した影響で、２０日の渡島・桧山は大雨...
◇友愛ペアマッチ交流大会（１０日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ...
◇厚沢部町本町新町町内会親睦大会（１０日、町多目的交流広場パークゴル...
シエスタハコダテ（函館市本町）は２３、２４の両日、午前１０時から「シ...
函館演劇鑑賞会は２５日午後６時半から、第３１２回例会として、プレオム...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）は１４日、地震と津波を想定した...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森はこのほど、同施設で２日間...