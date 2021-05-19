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北海道に対する緊急事態宣言（３１日まで）の発令を受け、函館市教委は１...
【厚沢部、上ノ国、乙部、江差】新型コロナウイルス感染症による緊急事態...
【北斗】道教育大附属特別支援学校（青山真二校長）の１～３年生２４人と...
遺愛女子中学・高校で国語科を担当する佐々木英二教諭（５３）が、自らの...
函館市は、経済的な事情などで学習塾に通うことのできない中学生を対象に...
【七飯】大野農業高校（北斗市向野）の生徒７人が１４日、町上藤城のはこ...
渡島総合振興局は今年度、独自事業「みんなで拡（ひろ）げる木づかいプロ...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１０７人）の４年生２１人がこのほ...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長）の３～６年生児童６８人は１２日、市...
【七飯、函館】食育に関する事業や農業体験プログラムを実施しているＮＰ...
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は４月から「糖尿病・内分泌内科」の専門...
〇…道南のクルーザーヨットの愛好者らでつくる南北海道外...
函館市元町の国指定重要文化財、旧相馬家住宅（東出伸司代表）は、新型コ...
陸上の第７６回道南春季大会兼北海道小学生大会標準記録突破大会（道南陸...
鹿部町の特産品を販売する「鹿部つながる市」（鹿部温泉観光協会主催）が...
【北斗】市教委は北海道に対する緊急事態宣言（３１日まで）の発令を受け...
【福島】町は１８日に開かれた町議会総務教育常任委員会で、福島商業高校...
道は１７日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた道内全域での緊急事態宣...
函館市は住宅改修工事の一部を補助する「住宅リフォーム補助制度」の今年...