この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
税を考える週間（１１月１１～１７日）に合わせた「税に関する高校生の作...
函館港中学校（長谷川秀雄校長）で１１月３０日、道が姉妹都市提携を結ぶ...
公立はこだて未来大学は１２、１９の各日午前１０時半から、市民公開講座...
そば打ちに挑戦！そば粉から作るそば打ち実習に臨む函館大妻高校食物健康...
【乙部】国税庁などが実施する今年度の「中学生の税についての作文」で、...
【福島】福島商業高校（天野慎也校長）の商業クラブ３年の水島千聖さんと...
【福島】福島幼稚園（石橋香代子園長）はこのほど、同園で収穫感謝祭を開...
【知内】知内小学校（樫野人範校長、児童１１９人）は１９日、ビデオ会議...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１１月２８日、同校で「...
【乙部】明和小学校（買手郁史校長）４年の近藤李莉さん（１０）が、道青...
函館市はこのほど、市独自としては初めての引きこもりに関する実態調査結...
函館商業高校（古室信行校長）は３日、函館財務事務所による新型コロナウ...
日本たばこ産業（ＪＴ）道支社道南支店（岸博男支店長）は２日、新型コロ...
スナップ・アイ／スポーツグラフ...
中学生の頃、初めて自分で買った漫画の単行本が「野球狂の詩」だった。女...
「新型コロナウイルス禍でアルバイトによる収入減で生活に苦しむ学生を支...
函館の短歌結社「戸倉ヶ丘短歌会」（俵祐二代表）はこのほど、創立４０周...
道は、２４日午後２時から渡島総合振興局４階会議室で開く「地域別ＳＤＧ...
○…函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍でも自宅...
函館の郷土史家の木村裕俊さんの新著「『新羅之記録』の沈黙」の出版を記...