この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
北大大学院水産科学研究院（木村暢夫院長）と奥尻高校（清水信彦校長）は...
【七飯】函館中部高校（佐竹卓校長）１年生による大沼地区での環境調査が...
道教育大附属特別支援学校（紀藤典夫校長）中学部は２２日、毎年行ってい...
新型コロナウイルスの感染拡大による休校が明け、学校が再開してから３週...
函館大（野又淳司学長）は、今月から西部地区で練習をする地元ランナーの...
函館市内の各大学では、新型コロナウイルス感染拡大の影響でアルバイト収...
函館市教委は１９日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて２学期以降に延...
【福島】福島幼稚園（石橋香代子園長）は１２日、園児たちが防犯活動を行...
開花が待ち遠しい！ 「ひまわりプロジェクト」として敷地内の道南いさり...
【乙部】町潮見の明和小学校（買手郁史校長、児童１３人）では、生活科・...
【七飯】町西大沼の蓴菜（じゅんさい）沼では、夏の味覚「ジュンサイ」の...
【北斗】北斗市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長）が２...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長）は２２日、ビデオ会議システム「ズー...
▽メバルが好釣果！（２３日） 札苅沖から知内沖にかけて３０センチオー...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【上ノ国】夏越の大はらいの儀式を実施する３０日を前に、上ノ国八幡宮は...
【札幌】札幌市は２４日、同市内で７０代女性１人が新型コロナウイルスに...
【小樽】道と小樽市は２４日、同市内の９人が新たに新型コロナウイルスに...
【森】森水産加工業協同組合が運営する直売店「北の森町 噴火湾」は２７...