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行政書士澤田淳一事務所は５日午前１０時から、函館市総合福祉センターで...
【福島】町は、福島小学校で勤務する学童保育指導員、用務員など４月１日...
【木古内】町は、産業経済課事務補助員、郷土資料館管理業務員など、４月...
全日本ろうあ連盟創立７０周年記念映画「咲（え）む」の函館上映会が６日...
函館市社会福祉協議会は、子育ての援助を受けたい人の育児を支援する「フ...
函館開発建設部は２８日から３月４日まで、舗装補修工事のため函館江差自...
日本電信電話ユーザ協会函館地区協会（中野恒会長）は、３月１０日午後５...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２５日午後５時から、函館国際ホテル...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２７日午後１時半から、第...
函館市文学館（末広町）は２６日午後２時から 第２回文学のひととき「朗...
函館市議会第１回定例会は２日、各会派の代表質問が始まった。工藤寿樹市...
今年度の函館市スポーツ協会スポーツ競技者賞団体の部・奨励賞を受賞した...
工藤寿樹市長が初当選時から訴えてきた「日本一の福祉都市」構想実現への...
函館フットボールパークが１日、今季の営業を開始した。ジュニアクラブユ...
北海道環境パートナーシップオフィス（ＥＰＯ北海道）は５日午後１時半か...
北海道日本ハムファイターズは、４月から小学５・６年生となる児童を対象...
○…古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）の生け花体験教室「季節...
函館市内の民間企業主導の産学連携組織「クリエイティブネットワーク」（...
函館市は、新型コロナウイルス感染による小学校の学校閉鎖や学級閉鎖によ...
遠山俊一氏（市政クラブ） 後継者不在などで農業者数が減少傾向だが、担...