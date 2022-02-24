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函館市文学館（末広町）は２６日午後２時から 第２回文学のひととき「朗...
函館市女性会議（佐々木香会長）は３月５日、第５０回はこだて・女性大会...
【七飯】函館七飯スノーパークは、３月６日に開く「第２回函館七飯スノー...
北海道坂本龍馬記念館（函館市末広町８）は２７日午前１１時から、昨年３...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社は３月２１日午前１１時から、道の駅上ノ...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２６日午後１時半から、函館国際ホテ...
災害時のボランティア活動を支援する道内の連携組織「北の国災害サポート...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...
函館司法書士会（海老憲一会長）は２６日午後２時から、親子法律教室「解...
道は、ガーデンフェスタ北海道２０２２（第３９回全国都市緑化北海道フェ...
○…２０１４年からキッチンカーでたこ焼きを移動販売して...
上磯地方史研究会や函館の歴史的風土を守る会（歴風会）の会長などを務め...
■英国領事館ライトアップと共演 基坂 異国情緒あふれる函館の夜を彩...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２２日、昨年１０～１２月期の渡島・...
高齢者の健康づくり支援を進めるおでかけリハビリ推進協議会（松田悌一会...
これまで２回、「妖怪○○小僧シリーズ」として紹介しておりました息子も...
道南地区吹奏楽コンテスト実行委は２３日、第９回道南地区吹奏楽コンテス...
多世代交流センターコンテ日吉（函館市日吉町４）は、ひな人形の展示など...
函館市企業局交通部によると、函館市電の１月の乗客数は前年同月比２３％...
多重衝突事故の発生など大荒れに見舞われた日、ガソリンスタンドで給油し...