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北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２６日午後１時半から、函館国際ホテ...
災害時のボランティア活動を支援する道内の連携組織「北の国災害サポート...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...
函館司法書士会（海老憲一会長）は２６日午後２時から、親子法律教室「解...
道は、ガーデンフェスタ北海道２０２２（第３９回全国都市緑化北海道フェ...
函館市内のＩＴ企業でつくる任意団体「道南ＩＴコミュニティはこだてＩＫ...
「２０２２スプリング・コンサート 阿部博光フルート・リサイタル」（函...
地域支援ユニバーサルコミュニケーション代表、言語聴覚士の小林文代代表...
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○…函館市北方民族資料館（末広町）は２７日午後１時半から、ミュージア...
今年１月２７日に７６歳で亡くなった、函館市区選出の道議会議員、川尻秀...
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函館市青少年研修センター（谷地頭町、ふるる函館）で２０日、ボランティ...
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４月１日から施行される成年年齢の引き下げを前に、函館市消費生活センタ...