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函館市内および近郊で活動する社会人の劇団「芝居組『虎』」は１３日、函...
【七飯】商業施設「男爵ラウンジ」と道の駅「なないろ・ななえ」（町峠下...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１日午前１０時から市民スケート場（...
テーオーデパート（函館市梁川町１０）は、もちもちした食感のスイーツや...
住宅建築・リフォームのスタイルディープラス（函館市宮前町９、西村憲也...
函館市本町３２の「亜細亜的惣菜店ガパオ飯」（白戸香代子店主）は１６日...
函館市は、「函館駅前ビル」が１月末で閉館したことに伴い、同ビル５階に...
日本航空（ＪＡＬ）は１日、新型コロナウイルスの影響による需要動向から...
千島歯舞諸島居住者連盟函館支部は４日までに、新型コロナウイルス感染の...
函館市は１０日、２０２２年度予算案を発表した。一般会計は、今年度当初...
函館市の新年度一般会計予算は、今年度当初予算と比べ２・３％増の１３７...
▽市民一人ひとりの幸せを大切にします 【新規】介護従事者確保対策事...
生活協同組合コープさっぽろ（札幌）は１０日から、函館短大食物栄養学科...
【七飯】大沼の冬を代表するイベント「第５６回大沼函館雪と氷の祭典」（...
【札幌】鈴木直道知事は１０日の定例記者会見で、今月２０日が期限となっ...
■氷上ワカサギ釣り 銀輪輝く姿次々と 道南の冬のレジャーの一つ、氷...
〇…日本気象協会（東京）は１０日、全国のサクラの開花予想（第２回）を...
道は１７日、オンラインで、「ＳＤＧｓ×北海道セミナー２０２２」を開く...
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