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千島歯舞諸島居住者連盟函館支部は４日までに、新型コロナウイルス感染の...
道農政部は、１７日～５月３１日にオンラインで２０２２年の農業新技術発...
【七飯】町と町教委は、新年度に採用する会計年度任用職員を募集している...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家、四葉亭一文無さんは５日午後...
函館演劇鑑賞会は７日午後６時半から、今年初の例会となるプリエールによ...
渡島総合振興局とＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター（東京）は、５日午...
函館コミュニティプラザ・Ｇスクエアは、函館出身のお笑いコンビ・ダブル...
行政書士澤田淳一事務所は２月２日日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
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プログラミングスクールを運営する函館市の「ｍａｎａｂｉｔ」（マナビッ...
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○…松前町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のために町民から要...
日銀函館支店（飛弾則雄支店長）は７日、２月の道南金融経済概況を発表し...
コメ卸売業の函館米穀（函館市万代町、石上嘉孝社長）は、コメの輸出実績...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は、函館朝市内に設置しているミ...