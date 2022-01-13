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【北斗】市郷土資料館ふるさと歴史講座の第２回「土方歳三の防衛戦略―考...
渡島総合振興局は２６日午後１時半から、今年度の道南ワインアカデミーの...
函館地域産業振興財団は１９日、２月９日、３月４日の各日午後２時から、...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、１４日から、地...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１５...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１５日午...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は、１５日午後１時...
【北斗】昨夏に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の...
公益財団法人北海道女性協会（札幌）は、１４日午後１時半～同４時半に函...
行政書士澤田淳一事務所は１２日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
衰退して危機に陥っていたものを再び興し、盛り上げる。俗に「中興の祖」...
函館市内では今月に入り、凍結した雪道での転倒事故が相次いでいる。市消...
第１日は１２日、ＦＵＮＫＹ ＳＴＵＦＦとダイナマイツが対戦。ＦＵＮＫ...
第２４回函館新聞社杯アイスホッケー大会（函館新聞社主催）が１２日、函...
「地域の未来や次世代のことを考え、行動する年としたい」。５０代が近づ...
バドミントンの第５４回北海道高校新人大会兼第５０回全国高校選抜大会南...
普段使いできる漆器の展示会「軽く、軽く 垣内幸彦のガンガン使える漆器...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）で１２日、市立函館高校（谷川敬一校長...
お仕事の中でもひと際興奮する瞬間が、華やかな衣装に袖を通す時。新春特...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は２月８、１５日の午前１０時から...