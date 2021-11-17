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函館市社会福祉協議会は、２９日午前１０時から花びしホテル（湯川町１）...
市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書館資料を基に元函館...
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１０月から全国でピアノコンサートツアーを開いているピアニスト、中村天...
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函館市上湯川町４６のおにぎりあゆみ屋（野呂あゆみ代表）は開店５周年を...
地球温暖化防止について考えるイベント「はこだてエコライフ展２０２１」...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
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