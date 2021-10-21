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地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２３日午前９時半...
シエスタハコダテ（函館市本町）は２３、２４の両日、午前１０時から「シ...
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◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
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