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道が主催する、おおむね３５歳以上を対象とした合同企業説明会が１０月６...
函館臨床福祉専門学校は、１０月２０日から同校で開講する介護福祉士実務...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後１時半から、第...
地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は２...
道内の職人が道産材で手掛けた結納用品の展示発表会に合わせ、結納アドバ...
国際ロータリー第２５１０地区（大日向豊吉ガバナー）は、１０月９日午後...
函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１０月３日午前１０時から...
【北斗】函館市仏教会（丸山泰観会長）は２６日午前１０時から、北斗市七...
北海道観光振興機構（札幌）は２５日、初のセミナー「旅育のススメ」をオ...
新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施する渡島食品衛生協会（白石...
行政書士澤田淳一事務所は３０日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
函館市内の新型コロナウイルス新規感染者数は、１７～２３日の週は計３５...
旧函館区公会堂で２０日、開堂１１１年を記念した「公会堂開堂記念日コン...
函館水墨画の会（加藤隆久会長）主催の「函館水墨画秀作展」が２３日、函...
道内在住の筆耕、漆工、木工、金工の作家作品を集めた展示会「北海道の職...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）の同名小説を原作とした映...
【北斗】運送業の丸喜運送（市稲里２１８）と、関連会社のＫｏｋｏｒｏエ...
小麦など原料にこだわり、生クリームを使い仕上げた高級食パンを中心に販...
函館市が運営する仕事情報ポータルサイト「函館しごとネット」に、今月か...
北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...