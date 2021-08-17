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函館市は２１、２２の両日、函館蔦屋書店（石川町）で若手創業者に出店の...
日本政策金融公庫函館支店は９月２９日午後３時から、中小企業向け「海外...
元高校英語教諭のＮｅｏ（ニオ・本名＝玉谷晃介）さんを講師に招いた「Ｇ...
函館市は２０日午後１時から、フォーポイントバイシェラトン函館（若松町...
函館商工会議所（若松町）は１６日から、１１月７日に予定する「第１６回...
道は、道青少年健全育成審議会の委員２人を募集している。応募は９月１日...
金森赤レンガ倉庫のイタリアンレストラン「ボンナターレ」（豊川町１１）...
【森】北海道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２４日午後６...
【乙部】町内や全国各地の乙部町出身者に向けて、町内の有志一同が１４日...
道南のクラフト作家でつくる函館モノクラフトマーケット（千葉建介主宰）...
函館市内の８月単月の新型コロナウイルス新規感染者（発表分）は、１６日...
函館市が公表する市内の医療提供体制の状況（１２日現在）によると、確保...
道南の町では、お盆期間に成人式を開く町があった。このうち上ノ国町では...
函館市連合遺族会（浜野幸子会長）は１５日、同市青柳町の函館護国神社（...
戦時中、食糧増産のため全国の学生が道内で農作業に従事した学徒援農の存...
函館ユネスコ協会（土谷二朗会長）は１５日、本願寺派函館別院（東川町１...
第二次世界大戦の終戦から７６年を迎えた１５日、道南地域平和運動フォー...
１７日から茨城県で行われる全日本中学校陸上競技選手権大会に、道南から...
立秋（７日）の函館は函館地方気象台の観測史上最高の３３・９度を記録し...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２３日午前１０時から、花びしホテル（...