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道は、道男女平等参画審議会委員の公募委員（３人以内）を募集している。...
Ｂ型肝炎感染者の救済に向けた全国一斉電話相談会が２６、２７両日に行わ...
函館地域産業振興財団は、研究職員１人を募集している。採用予定は来年１...
【森】森水産加工業協同組合（佐藤善高組合長）は２７日午前１１時から、...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）は２６日から、今年度の企画展「大...
道は、道森林審議会の新たな委員を公募している。任期は今年１２月～２０...
北海道日本ハムファイターズは２４日、８月４～９日に函館市のオーシャン...
【七飯】函館七飯ゴンドラは７月２１日午前１０時半から、「天空のヨガと...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は７月４日午前１０時...
函館市は、市民が楽しみながら日常の生活習慣を見直し、健康的な体づくり...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２７日、函館市亀田交流プ...
老齢化が進む五稜郭公園のサクラを健やかに保とうと、同公園を管理する函...
東京五輪代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権の最終日が２７日、大阪市の...
道南陸上界初の五輪選手誕生―。城山正太郎、金井大旺の両選手が東京五輪...
７月３日の函館競馬開幕を前に、日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場（工...
２７日の日本選手権で函館出身選手が相次いで東京五輪の内定を勝ち取った...
日ロ合作映画「ハチとパルマの物語」（アレクサンドル・ドモガロフ・ジュ...
【北斗】ＮＰＯ法人北斗スポーツクラブは７月４日に市運動公園で開く「Ｓ...
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Ｑ 「全国中学生人権作文コンテスト」に関するポスターを見ましたが、こ...