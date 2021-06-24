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函館市は、市民が楽しみながら日常の生活習慣を見直し、健康的な体づくり...
【奥尻】桧山広域行政組合は２８日から、１０月１日採用の奥尻消防署で勤...
ＮＰＯ法人「地域支援グループくりの木」は、２４日午前９時半からコープ...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルス禍でアルバイト先が休業し経済的に...
ＩＴツールの活用を検討している法人が対象となる中小企業庁の補助金「中...
函館市西部地区のゲストハウス「ＳＭＡＬＬ ＴＯＷＮ ＨＯＳＴＥＬ」（...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１６日午後１時半から市総合福祉...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２７日午後１時半から、第...
函館市女性センター（東川町１１）は７月１０日午後６時から、性的少数者...
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函館あさひ小学校（長瀬雅一校長、児童１６６人）児童玄関前の外壁に２３...
渡島中体連は２３日、８競技を実施した。バレーボールは北斗市総合体育館...
【旭川】高体連全道大会バレーボールは２３日、旭川市の道北アークス大雪...
乙部町内の国道２２９号が６日から通行止めになっている同町館浦の土砂崩...
日本自動車連盟（ＪＡＦ）函館支部（河村祥史支部長）は、昨年６～８月に...
国際親善交流特別演奏会「クリスティアン・アガピエ ピアノ・リサイタル...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
評論家の立花隆氏が４月に死去していたことが分かった。医療、宇宙、政治...
函館税関は１６日、５月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...