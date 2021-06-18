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日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１２日～３０日に市亀田交流プラ...
劇団「詩舞奏芝居『宴屋』」の舞台公演が８月２４、２５の両日、函館市民...
函館市は２４日午後６時半から、市役所本庁舎で性的少数者（ＬＧＢＴ）の...
北海道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２９日午後７時から...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２０日と７月１８日、海外留学生が日...
【厚沢部】農に生きる推進協議会（外崎明会長）は８月３日午後１時半から...
函館市と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日午前９時から、マレー...
函館港イルミナシオン映画祭実行委員会（米田哲平委員長）は第２５回シナ...
【江差】南部桧山衛生処理組合は、１０月１日採用の一般行政兼技術職員１...
リード不動産（函館市千歳町、渡辺友子会長）は１８日、同社が管理する団...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店のニンジン共選施設（町大中山７）が...
【北斗】第２回市議会定例会は１８日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
◇木曜会・大中山大会（１０日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽男子...
【乙部】元和台マリンフェスティバル実行委は１５日、８月１日に開催を予...
【乙部】町は「事業所など予防対応およびアフターコロナ対策補助金」とし...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
ＪＡＬ（日本航空）は１８日、札幌市東区に出没したクマが丘珠空港の敷地...