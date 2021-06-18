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劇団「詩舞奏芝居『宴屋』」の舞台公演が８月２４、２５の両日、函館市民...
函館市は２４日午後６時半から、市役所本庁舎で性的少数者（ＬＧＢＴ）の...
北海道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２９日午後７時から...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２０日と７月１８日、海外留学生が日...
【厚沢部】農に生きる推進協議会（外崎明会長）は８月３日午後１時半から...
函館市と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日午前９時から、マレー...
函館港イルミナシオン映画祭実行委員会（米田哲平委員長）は第２５回シナ...
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青森明の星短期大学薔薇の会函館支部は２３日午前１０時半から、ピアノワ...
【乙部】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に３氏が登壇した。...
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夏の甲子園につながる第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、７月２７日午後１時から開講す...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１７日、７月３日～８月８日に函館競馬場（駒...
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函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１２日～３０日に市亀田交流プラ...