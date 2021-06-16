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函館市青函連絡船記念館摩周丸（若松町１２）は１５日、消防訓練実施のた...
函館出身の３人の音楽家でつくる函館ミュージックアカデミー（ＨＭＡ）は...
箱館戦争（１８６８～６９年）終結後、市街地に放置された旧幕府軍戦死者...
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日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１２...
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函館開発建設部は２１日から７月２日まで、道路設備の点検と補修作業のた...
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【江差】第２回町議会定例会が１５日開会し、７氏が一般質問を行った。照...
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