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函館市は、市子ども・子育て会議の委員２人を６月１日から募集する。１４...
【七飯】函館七飯ゴンドラは６月１３日午前１０時半から、「森林浴・ノル...
函館合唱連盟（島聖子理事長、加盟１７団体）は６月６日午後２時から、第...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）が主催する、外国人留学生を対象とした...
コープさっぽろ社会福祉基金（札幌市）は今年度の「コープ地域福祉活動助...
函館植物研究会（宗像英明会長）は、２９日に学習会、３０日に観察会を開...
函館市亀田交流プラザ高齢者コーナーは６月１０日午前１０時から、同プラ...
【七飯】町は、７月１日から町保健センターで勤務する保健師２人を募集し...
北海道メンタル評議会は、６月２日午後１時半から函館市総合福祉センター...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）は６月９日午後１時半から、フォー...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館方面防犯協会連合会、函館中央管内防犯協会などの会長を務める千葉敬...
気象庁が１０年ぶりに更新し、５月１９日から使用している気温や降水量な...
函館市内の公園で、道内では非常に珍しい渡り鳥のブッポウソウが見つかり...
五稜郭公園では、土塁の斜面に咲くツツジが見ごろとなり、フジ棚と初夏の...
立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が３０日、国政...
高体連函館支部予選のバレーボールは２１～２３日、市函高と大妻高で行っ...
バスケットボールの第４回道南中学校春季大会（北海道バスケットボール協...
ハンドボールの函館春季大会（函館ハンドボール協会主催）がこのほど、函...