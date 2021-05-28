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函館市亀田交流プラザ高齢者コーナーは６月１０日午前１０時から、同プラ...
【七飯】町は、７月１日から町保健センターで勤務する保健師２人を募集し...
北海道メンタル評議会は、６月２日午後１時半から函館市総合福祉センター...
【奥尻、せたな】桧山広域行政組合は２７日から、１０月１日採用の一般消...
北海道消費者協会は、７月２６日から道立消費生活センターくらしの教室（...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２９日午前１０時から函館市総合福...
北海道囲碁普及会（平出陽子会長）は、６月から函館市内で開講する「親子...
ドコモショップ美原店（函館市美原３）は、函館市などの新型コロナウイル...
総務省北海道総合通信局は６月から、道内の企業を対象としたオンラインセ...
函館市民映画館シネマアイリス（本町、菅原和博代表）は、開館２５周年と...
先日、函館市内の講演会で、新型コロナに関する講師の一言に強く同感した...
函館市西桔梗町の菓子製造・小売りの「吉田食品」（吉田貴之社長）は、話...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「縄文遺跡群」が世界文化遺産に今夏に...
函館市の工藤寿樹市長は２７日午前、市役所で記者会見を開き「長年にわた...
鈴木直道道知事の話 正式登録に向け大きく前進したものと大変うれしく思...
鈴木直道知事は２６日、北海道への新型コロナウイルスの緊急事態宣言の延...
函館大学（野又淳司学長）で２４日、２００９年に始まった裁判員制度にま...
函館市は２６日、日本生命函館支社（北村太支社長）と市民の健康づくりに...
函館山ロープウェイ人事 ◇役員（５...