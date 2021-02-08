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海上保安庁は、１０月期入学の海上保安学校（京都府舞鶴市）の学生と、来...
【木古内】町は、建築技術職員１人を募集している。採用予定日は応募者と...
函館市教委は、新年度の学校開放事業に関し、前期分（４～９月）の一括で...
函館市地域交流まちづくりセンター（末広町）は、新年度の事務ブースの使...
「しょうがい児（者）の進路保障を考える会」は１３日午前１０時から、障...
【江差】南部桧山衛生処理組合は、４月１日採用の会計年度任用職員１人を...
【厚沢部】あっさぶ文化遺産調査プロジェクト（石井淳平代表）は１３日午...
北方領土の日（２月７日）特別啓発期間（１月２１日～２月２０日）に合わ...
道立道南四季の杜公園（亀田中野町）は公園内の花壇の維持管理を担う「花...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんによる落語...
社会福祉法人侑愛会は、聴覚障害者との意思疎通を図るための手話通訳・要...
【写真特集】北海道中学生ハンドボール選手権大会...
道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）への支援を考える...
渡島総合振興局は、食材ハンドブック「食彩王国南北海道」を８年ぶりに全...
函館出身でお茶の水女子大基幹研究院自然科学系助教の毛内拡さんによる「...
国会議員に欠員が出た時に、公職選挙法に補充する規定がある。詳細は省略...
海上保安庁は、１０月期入学の海上保安学校（京都府舞鶴市）の学生と、来...
【江差】「日本の夕陽百選」にも選ばれている同町の夕陽を題材に撮影した...
○…ＫＡＤＯＫＡＷＡの漫画誌「月刊ＡＳＵＫＡ」３月号で杉崎ゆきるさん...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）が発表した２月の道南金融経済概況による...