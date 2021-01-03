この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館地域産業振興財団は来年１月に実施分の「創業スキルアップ講座」の受...
【厚沢部】町は、来年４月から認定こども園に勤務する保育教諭１人を募集...
はこだて冬フェスティバル実行委員会は３１日午後８時から、新型コロナウ...
函館市末広町８のはこだて工芸舎（旧梅津商店）で１月１日午後１時から、...
【厚沢部】町国保病院は、看護師または准看護師の会計年度任用職員１人を...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は来年１月９、１０日の両...
【木古内】町は、来年４月から勤務する保健師若干名を募集している。対象...
ハンバーガーチェーンのラッキーピエロ（王未来社長）は、２５日に「クリ...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２９～３１日まで、新型コロナウイルス...
〇…市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物...
「はこだてギャラリー」（落合良治社長）による「新春掛軸・絵画市」が２...
ビーズアクセサリーやレース雑貨を手作り販売する「アンロゼア」（作田清...
５日に東京で開かれる春の高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手...
新型コロナウイルスの影響下での初めての正月を迎え、函館市内の大型小売...
★歳の市にぎわう（２７日） 函館市松風町のはこだてグリーンプラザ沿い...
今年は丑（うし）年。記者も３度目の年男だ。前回の２００９年に入社した...
年末年始の１２月３１日から２日にかけて、市立函館保健所や道は函館市内...
函館市谷地頭町の函館八幡宮（川見順春宮司）で２日、境内に続く１３４段...
○…函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は広報誌「ステップ...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」は４、５の両日、新春初売りイベント...