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【木古内】町は、来年４月から採用予定の建築技術職員１人を募集している...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は、１２月１３日午前１...
ＮＨＫ教育テレビの子ども向け音楽番組「ムジカ・ピッコリーノ」に出演す...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２月９日午前１０時から、花びしホテ...
【北斗】市健康センター・せせらぎ温泉（本町４）は１５日午前１１時から...
チャリティーバザール「第３９回呉美の市」（小林豊子きもの学院道本部、...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...
函館の地域福祉を考える会（須藤トヨ子会長）は、１５日午前１１時から午...
新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行で患者の増加が懸念...
【七飯】冬の交通安全運動（２２日まで）に合わせ、函館中央署と七飯町、...
〇…一般財団法人基礎力財団（東京）が実施する「国際標準...
【北斗】日本音楽文化振興会は１７日、日本管楽合奏コンテスト中学校Ｂ部...
道財務局の谷口真司局長（５４）が１７日、あいさつのため函館新聞社を訪...
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函館市松陰町の学習塾「個別指導Ｑ」（笠木誠塾長）が、今年９月に開かれ...
函館市教委はこのほど、市立小中学校の教員らを対象に生徒指導に役立てて...
函館市は、「女性に対する暴力をなくす運動期間」（１２～２５日）に合わ...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１５日、本通公園野球グラウ...